De Roon: “Bergamo è casa. Onorato di rappresentarla. La Fiamma Olimpica? Rappresenta unione, sacrificio e rispetto”

03/02/2026 | 16:06:28

Marten de Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato ai media presenti al passaggio della Fiamma Olimpica nella città.

Queste le sue parole: “Sono molto onorato di essere qua, tra tutti questi campioni. È veramente speciale per me. La fiamma olimpica che adesso passerà a Bergamo rappresenta qualcosa che va oltre lo sport: significa unione, sacrificio e rispetto, esattamente quei valori che i bergamaschi mettono nella vita di ogni giorno

“Quanto affetto sento dalla città? È difficile citare un’unica cosa, ma dico la benemerenza, i momenti difficili e la nascita delle mie bambine bergamasche. La gente che per strada ti fa sentire a casa, l’affetto che ricevo ogni giorno… Quando andiamo in vacanza in Olanda, le mie figlie dicono: ‘Torniamo a casa, torniamo a Bergamo’”.

Sulla Fiamma Olimpica a Bergamo, De Roon ha espresso un pensiero ulteriore: “In qualità di Ambassador di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, è stato un onore partecipare al passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città”, l’esordio.

“Un simbolo che rappresenta unione, sacrificio e rispetto: valori olimpici che questa città incarna ogni giorno, nello sport e nella vita. Bergamo è casa, ed esserne parte è motivo di grande orgoglio e responsabilità”.

