De Roon alla Roma, imprenditore di Bergamo non ci sta e brucia la sua maglia dell’Atalanta

03/09/2026 | 21:41:08

Il trasferimento di De Roon alla Roma non è stato gradito da parte dei tifosi dell’Atalanta. A far notizia è il gesto simbolico di Fabio Acquaroli, imprenditore conosciuto nel settore della ristorazione e delle location per matrimoni ed eventi. In un video pubblicato sui propri canali social, Acquaroli ha infatti dato alle fiamme la maglia di Marten De Roon, ormai ex capitano dell’Atalanta, che aveva comprato per 2mila euro durante un’asta di beneficenza. E mentre inizia l’avventura del centrocampista nella Capitale, a Bergamo c’è chi non ha preso affatto bene questo cambio di sponda.

foto x roma