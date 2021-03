De Roon: “Abbiamo dominato gran parte del match. E’ mancata un po’ di cattiveria in area”

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko con l’Inter: “Secondo me è mancata un po’ di cattiveria in area. Noi siamo andati vicini al gol e Handanovic ha fatto un miracolo su Zapata e poi Brozovic ha salvato sulla linea. Loro sono stati più bravi negli episodi”.

Partita che dà fiducia per il Real Madrid?

“Sappiamo che stiamo bene. Anche oggi abbiamo dominato per gran parte del match. Abbiamo creato meno del solito ma siamo stati pericolosi. Siamo fiduciosi per le prossime partite. Vogliamo continuare e abbiamo fiducia per i primi quattro posti”.

Cosa daresti per passare il turno?

“Sarebbe bello giocare in undici tutta la partita. Sarà difficile ma, come oggi, servirà attaccare. Il Real si abbassa meno all’Inter, non hanno Lukaku, attaccante che tiene la palla. Dobbiamo giocare con fiducia e puntare a fare due gol”.