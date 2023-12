De Pokal, altra impresa del Saarbrucken: dopo il Bayern, eliminato anche l’Eintracht Francoforte

Altra impresa del Saarbruckenin De Pokal, la Coppa di Germania. Ad un mese di distanza dal successo casalingo contro il Bayern Monaco, la formazione che milita in terza divisione tedesca ha eliminato anche l’Eintracht Francoforte. Fra le mura amiche è infatti arrivato un successo netto per 2-0, grazie alle reti di Brunker e Kerber mentre nel finale la formazione ospite è rimasta in dieci uomini per il rosso sventolato a Futkeu a dieci minuti dalla fine.

Insomma, continua il sogno di questa squadra di Serie C tedesca, che ha eliminato due top team, non solo della Germania ma anche a livello europeo, pensando al Francofrote che comunque la scorsa stagione giocava in Champions.

Foto: logo Federcalcio Germania