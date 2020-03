De Paul: “Sto bene ad Udine, poi a giugno deciderò il mio futuro”

La nazionale e l’entusiasmo per il percorso della sua Argentina verso i Mondiali del 2022. Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, si racconta nell’intervista rilasciata a TyC Sport. Il percorso all’Udinese e le ambizioni del centrocampista che ammette di voler giocare la Champions e crescere a livello calcistico. Lo stesso De Paul confessa che qualcosa a gennaio si è mosso, ma poi spiega: “Per diversi motivi però non si sono risolte alcune situazioni che erano molto vicine alla conclusione. A Udine però sto bene, mi sento a casa e sto lavorando sia per il club sia per la Nazionale Argentina. Anche a dicembre e gennaio c’è stato qualcosa, ma ho preferito restare qui e completare questo ciclo. Poi a giugno si vedrà”.

Foto: Twitter De Paul