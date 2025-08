De Paul: “Sono venuto all’Inter Miami per allungare la carriera di Messi”

01/08/2025 | 22:00:29

Rodrigo De Paul, ex Udinese e Atletico Madrid, da poco un nuovo calciatore dell’Inter Miami, ha parlato ad AS dei suoi obiettivi oltre oceano.

Queste le sue parole: “Sono venuto a Miami perché Leo è qui. Non sapevo cosa avrebbe fatto con il contratto, ma vivo il presente. Finché saremo insieme, vogliamo vincere tutto. Spero che non si ritiri mai. Farò di tutto per tenerlo in campo il più a lungo possibile”. Il centrocampista ha inoltre respinto le critiche sulla competitività degli argentini che hanno lasciato l’Europa prima del Mondiale: “Nessuno ci deve insegnare a competere. Siamo cresciuti prendendo decisioni difficili. Ogni scelta fatta da noi è stata ponderata e giusta”.

Foto: Instagram personale