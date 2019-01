Il retroscena: De Paul, il Napoli si era spinto fino a 28 milioni. Ma l’Inter…

Rodrigo De Paul e le grandi manovre. Lo scorso 23 gennaio vi abbiamo svelato la base d’intesa raggiunta dall’Inter con l’Udinese, in vista dell’estate, spiegandovi che il club nerazzurro ha accettato una valutazione complessiva di circa 35 milioni. Il Napoli, che era disponibile (come l’Inter) a chiudere sia per ora che per giugno, si era spinto fino a 28 milioni cash. La posizione dell’Udinese è chiara: l’argentino viene reputato fondamentale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo salvezza. ma intanto l’agente di Rodrigo, Agustyn Jimenez, si trova a Milano, come certificato dalla foto postata via social dallo stesso procuratore. L’Inter, alle prese con le situazioni Perisic e Candreva, sul fronte De Paul si sente già forte dell’accordo raggiunto per giugno e può provare ad anticipare, ove si trovasse una buona soluzione per Perisic. Ma il tempo inizia davvero a stringere.

Foto: zimbio