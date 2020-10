De Paul: «Mi ha cercato l’Atletico Madrid. Il gioco di Simeone mi piace»

Il quotidiano spagnolo Marca ha realizzato un’intervista al calciatore dell’Udinese Rodrigo De Paul. «So che l’Atlético Madrid era interessato – ha detto -. Il Cholo Simeone ha catturato la mia attenzione. Penso che i colchoneros giochino un calcio dinamico e che mi piace. Ogni sessione di allenamento per loro sembra una partita ufficiale. Noi, in Argentina, siamo cresciuti con questa impostazione. È un club molto grande, un club in cui militare per traguardi importanti e, se un giorno succedesse, sarei felice di andarci…».

Foto: Twitter De Paul