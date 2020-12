De Paul: “Lavorando bene riuscirò a giocare la Champions. Andrò via da Udine al momento giusto”

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Sky. L’argentino ha parlato della sua esperienza a Udine e delle sue ambizioni per il futuro. Queste le sue parole: “Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città, sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, andrò via da Udine al momento giusto. Nella mia carriera ho avuto in squadra alcuni giocatori che erano capitani solo a parole, altri invece che erano davvero un esempio per tutti, come Messi, che guida la mia Nazionale. Lui è il primo che si allena, è il primo a fare tutto, è il più grande, vuole vincere tutte le partitelle in allenamento. Leo è incredibile. Si impara molto accanto a lui. Abbiamo un rapporto molto bello, quando segno mi manda sempre i complimenti. Mi ha fatto fare un passo in avanti a livello mentale, mi spinge a migliorarmi sempre, a fare sempre di più, a non accontentarmi mai. La squadra più forte d’Europa? penso subito al Bayern Monaco, ma non solo: anche il Psg ha una qualità pazzesca. Poi ci sono le solite squadre come Barcellona (che ha sempre in uomo in più, Messi, è come se giocassero in 12) poi Real Madrid, Juventus“.

Foto: sito ufficiale Udinese