De Paul, la frecciata al Real: “Ci sono cose che non dipendono dall’Atletico, come successo in Champions”

15/06/2025 | 15:25:08

Rodrigo De Paul ha parlato dal ritiro dell’Atletico ai media presenti: “Ci sono molte cose da migliorare, in tutti i reparti. Non direi qualcosa in particolare, non credo di essere io la persona giusta per fare un’analisi di un errore concreto, è qualcosa di molto collettivo e in molte sfaccettature. Ogni partita è diversa e non ti penalizzano gli stessi errori ogni fine settimana. Ci sono cose che non dipendono da noi, come quello che ci è successo in Champions. Dobbiamo migliorare in tutto, perché non abbiamo vinto nessun titolo. Ci siamo andati vicini, ma è mancato qualcosa”.

Foto: De Paul instagram