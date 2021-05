De Paul: “Giocare con Lautaro al Racing? Un giorno sarebbe stupendo”

In una intervista rilasciata a Perfil Bulos, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato di tanti club per questa estate, ha parlato anche del rapporto con Lautaro Martinez, con cui gioca anche in Nazionale.

Queste le sue parole: “Quando arriverà il momento e le cose saranno fatte, magari parlerò con chi di dovere per giocare insieme al Racing. Sarebbe bello. Anche in Nazionale giochiamo assieme ed è stupendo. Ma ora non è il momento di parlarne”.

Foto: Sito Udinese