De Paul: “Dobbiamo capire meglio i momenti della partita. Con Pereyra mi trovo ad occhi chiusi”

Ha parlato così a Sky Sport Rodrigo De Paul, autore del secondo gol dell’Udinese nel successo sul Torino:

“Una vittoria molto importante, sono contento, però avevamo la partita in mano, abbiamo perso palla nella nostra area, dobbiamo saper leggere le gare. Noi vogliamo giocarla sempre, ma dobbiamo capire anche i momenti. In casa del Torino 0-2, era il momento di lanciarla lunga perché loro ti vengono a prendere altri. Per fortuna con una giocata di Pereyra abbiamo trovato la chance per il gol vittoria.

Con Pereyra mi trovo ad occhi chiusi, c’è tanto di suo nel mio gol”.

Foto: Zimbio