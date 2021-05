De Paul avvistato a Milano. L’Udinese chiarisce: “Si è recato al consolato per questioni burocratiche”

Nel pomeriggio l’asso dell’Udinese, Rodrigo De Paul, è stato avvistato a Milano. Immediati i rumors di mercato partiti per la visita inattesa dell’argentino alla città meneghina.

L’Udinese ha spento però sul nascere i rumors di mercato legati alla presenza di De Paul a Milano: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.

Foto: Twitter Udinese