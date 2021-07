De Paul all’Atletico Madrid: ora è ufficiale. Quasi un mese dopo gli accordi

Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid. Lo avevamo anticipato il 15 giugno scorso, eppure Pierpaolo Marino aveva smentito parlando di accordo lontano. Invece, era tutto fatto, magari lo avranno avvertito: aspettavano soltanto che l’Atletico provvedesse – come ha fatto – all’aumento di capitale prima di ufficializzare. Un grande acquisto, fortemente voluto da Simeone, che rende ancora più competitivo il club spagnolo.

Foto: Twitter Atletico