Sampdoria: De Paoli si ferma per almeno 15 giorni

26/10/2026 | 14:29:14

Il centrocampista della Sampdoria De Paoli dovrà rimanere ai box per almeno 15 giorni: “Gli esami strumentali e la consulenza ortopedica specialistica a cui si è sottoposto in data odierna Fabio Depaoli presso il Concordia Hospital di Roma hanno confermato una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra, rimediata nel corso della partita Südtirol-Sampdoria.È stato fissato un appuntamento di controllo con il dottor Giovanni Di Giacomo tra 15 giorni, al terminedel quale verrà effettuata una nuova valutazione riguardo alla riabilitazione del calciatore”.

Foto: instagram Sampdoria