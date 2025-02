De Marcos si ritirerà alla fine della stagione: l’Athletic Club perde un pezzo di storia

Alla fine della stagione sarà addio al calcio giocato per De Marcos. L’Athletic Club perde così un’altra bandiera, un’altra leggenda che veste questa maglia dal 2009. Il secondo giocatore con più presenze all’interno della società, con 560 gare disputate fino a questo momento. A comunicare ciò è stato il calciatore stesso tramite un discorso fatto ai suoi compagni di squadra in mattinata che è stato pubblicato sui social del club. Inoltre, il capitano terrà una conferenza stampa nel pomeriggio in cui annuncerà tale decisione.

FOTO: Twitter Athletic