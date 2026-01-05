De Marco: “Rigore in Juve-Lecce giusto. Sbagliato solo l’annuncio fatto”

05/01/2026 | 22:40:23

L’ex arbitro Andrea De Marco, a margine di Open Var, ha parlato anche degli episodi di Juve-Lecce.

Queste le sue parole: “Rigore di Juve-Lecce? Qui è stato bravo Doveri a richiamare Collu all’on field review: il braccio del giocatore del Lecce è fuori sagoma e punibile con il calcio di rigore. L’unica obiezione da fare all’arbitro è sulla spiegazione: anche se non fosse stato un tiro in porta, sarebbe stato comunque punito con il rigore. Il movimento è assolutamente fuori sagoma”.

Foto: sito Juve