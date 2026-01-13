De Marco: “Giusto il rigore per l’Inter. Ne manca uno per la Lazio contro la Fiorentina”

13/01/2026 | 16:11:26

L’ex arbitro Andrea De Marco ha commentato a Open Var il discusso episodio arbitrale di Lazio-Fiorentina di mercoledì scorso: “Pongracic-Gila? Avremmo preferito assolutamente l’On-Field Review. La trattenuta era tale da dover essere punita con il calcio di rigore. Contatto Gila-Gudmundsson? Doveva rimanere una decisione di campo, il contatto non è tale da far sì che venisse richiamato l’arbitro all’On Field Review”Su Inter-Napoli ha detto: “Giusto concedere il calcio di rigore. Si tratta di step on foot: il calciatore dell’Inter Mkhitaryan anticipa Rrahmani che gli dà un pestone. L’azione era troppo veloce e l’arbitro dal campo non ha potuto vederlo, il Var è intervenuto molto bene”.

foto x fiorentina