De Marco a Open Var: “In Atalanta-Roma giuste le chiamate su Scalvini e il gol annullato a Scamacca”

05/01/2026 | 21:45:19

Ospite di Open Var, il format di DAZN, l’ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi della diciottesima giornata di Serie A. L’ex arbitro internazionale, oggi responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, si è soffermato in particolare su Atalanta-Roma.

Sul gol di Scalvini: “È stata fatta un’analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all’Avar di Paolo. C’erano due aspetti da valutare: prima se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio, e al video non c’è evidenza di questo. Poi il contatto: il calciatore dell’Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che, sbilanciato, gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta”.

Capitolo a parte per la rete annullata a Gianluca Scamacca. Anche in questo caso, secondo De Marco, la sala VAR ha operato nel modo giusto: “È chiaramente in offside quando interviene per contendere la palla al difensore, quindi la decisione corretta è quella di annullare la rete”.

Foto: sito Atalanta