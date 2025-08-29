De Luca spegne le voci di mercato: “Voglio rimanere. Ho conquistato questa categoria con i denti”

29/08/2025 | 21:10:49

La Cremonese vola in Serie A, con due vittorie su due gare. A decidere la sfida con il Sassuolo è Manuel De Luca che ha parlato a Dazn: “Avevo segnato il gol della vittoria nella finale playoff contro lo Spezia, stasera ho realizzato la mia prima rete in serie A e sono contentissimo. Ci tengo a condividere questa gioia enorme con tutti i miei compagni di squadra perchè senza di loro non sarei riuscito a coronare questo sogno. Siamo veramente un grande gruppo. Mercato? Ho ancor di più voglia di rimanere, sono un ragazzo ambizioso e ho lottato tanto per arrivare a questo punto sudandomi tutto sul campo con impegno e sacrificio”.

Foto: sito Cremonese