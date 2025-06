De Luca: “Questa promozione è un sogno. Ora voglio restare in Serie A”

01/06/2025 | 23:11:13

Manuel De Luca ha parlato a Dazn dopo la promozione della Cremonese in Serie A: “Mi sembra di vivere un sogno, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a vincere alla grande in uno stadio difficile e contro un avversario forte, complicandoci un po’ la vita nel finale ma portando a casa una promozione meritata. Mi sento cresciuto tanto, durante la stagione sono migliorato molto e ho conquistato la fiducia di un allenatore che ha sempre creduto in me dandomi fiducia in una partita delicata come questa. Ora vorrei restare in serie A, godermi la categoria conquistata sul campo e coronare anche questo sogno”.

FOTO: Sito Cremonese