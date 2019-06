Dalla Francia confermano: De Ligt verso il Psg, Raiola è arrivato a Parigi. La foto

Sono ore calde sul fronte Matthijs De Ligt. Il Barça, come confermato nelle scorse ore dal diretto interessato, non sembra più la destinazione più gradita al talento classe ’99. Non solo: già negli ultimi giorni il club catalano si era allontanato a causa delle richieste al rialzo da parte dell’entourage del ragazzo. Ecco perché gli altri top club si sono nuovamente inseriti con forza, su tutti il Psg pronto ad accontentare sia l’Ajax e che De Ligt a suon di milioni. In Francia, da ieri mattina (martedì), i principali siti di riferimento per il mercato del club di Al-Khelaifi (da Le Parisien a Le 10 Sport) parlavano di un Psg in forte pressing su De Ligt, un’operazione che potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra Leonardo e il procuratore Mino Raiola. Ma non è tutto: proprio nelle ultimissime ore l’agente dell’olandese è arrivato a Parigi, come testimonia la foto sottostante pubblicata dal giornalista Lassana Camara., con l’obiettivo di chiudere la trattativa.

Rencontre avec l’un des agents le plus influent au monde , l’italien Mino Raiola à Paris pour conclure le transfert du néerlandais De Ligt au PSG @PSG_inside !!! pic.twitter.com/C08YaBHl8S — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) June 12, 2019

Foto: Twitter Lassana Camara