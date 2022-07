Matthijs de Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern. Il famoso sondaggio a sorpresa del 1 Luglio si è materializzato in una trattativa definita nelle ultime ore. Il centrale olandese in questo momento è alla Continassa per le ultime ore da bianconero: saluterà i compagni e poi s’imbarcherà da Torino per Monaco di Baviera verso le 18 e 30.

Foto: Twitter Juventus