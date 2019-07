De Ligt, troppi rumors sbagliati. La Juve è tranquilla e aspetta solo che…

Sul futuro di Matthijs De Ligt ci sono stati troppi rumors sbagliati. Si è parlato di un recente ritorno di fiamma del Barcellona, prima ancora di un nuovo inserimento del Psg, ma la realtà è un’altra: la Juve è tranquilla, ha da giorni l’accordo totale con il Golden Boy olandese per un ingaggio da 12-13 milioni (bonus compresi) a stagione. Il club bianconero sente dunque di avere in pugno De Ligt e attende di definire l’affare, con la consapevolezza-sicurezza di aver centrato un obiettivo importante per la difesa da consegnare a Sarri. Ora cosa manca? La Juve aspetta solo il via libera per volare ad Amsterdam e chiudere l’operazione con l’Ajax, sapendo che serviranno circa 75 milioni con i bonus per il cartellino del gioiello classe ’99. Ma la strada è tracciata…

Foto: Twitter ufficiale Ajax