De Ligt sui social: “Felice di essere tornato”

Matthijs de Ligt, dopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari, è tornato a festeggiare insieme ai compagni dopo un lungo infortunio. Il difensore della Juventus ha twittato così: “Bello tornare, bello vincere, bello provare ancora queste sensazioni. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato, Forza Juve!”

Great to be back, great to win and great to have this feeling again! Thank you to everyone that has helped and supported me.#ForzaJuve ⚪⚫ pic.twitter.com/5sNqTsbGVV

