De Ligt, storia di un predestinato pronto ad abbracciare la Juve

“Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell’Austria a causa di un possibile trasferimento”. Comunicato, quello dell’Ajax, che sa di ulteriore conferma: il classe 1999 è sempre più vicino alla Juventus. La mancata partenza del centrale olandese con i lancieri è l’ennesima tappa di un lungo percorso che, se verranno rispettate le tempistiche, si concluderà nelle prossime ore. Sarri, come vi avevamo raccontato, lo vuole prima della tournée in Asia della formazione bianconera e l’affare è ormai impostato su una cifra che, tra parte fissa e bonus, sarà vicina ai 75 milioni. Sarà un weekend che scandirà il futuro dell’olandese pronto ad abbracciare i bianconeri: il difensore è atteso a Torino e, dopo le visite mediche e la firma, la Juventus si sarà assicurata un vero fuoriclasse del reparto arretrato per gli anni a venire.

Foto Twitter Ajax