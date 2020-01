De Ligt: “Sono felice del mio percorso, in Italia sono cresciuto tanto. CR7 è fantastico”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria con il Parma per 2-1 ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo vincere, è importante averlo fatto”.

Che cosa significa per te giocare accanto ad un campione come CR7?

“E’ fantastico, sa come giocare e come vincere, ce lo può insegnare. E’ il più forte di tutti, ha una grande esperienza. Cerco di imparare da lui tutti i giorni”.

Puoi fare un bilancio di questi primi sei mesi in Italia?

“Sono veramente contento, penso di essere cresciuto molto in questi sei mesi. Non è molto importante quello che sei adesso, ma quello che vuoi essere in futuro e quanto puoi crescere alla tua età. Penso a migliorare sempre più”.

Preferisci giocare sul centro-destra o sul centro-sinistra?

“Sono di piede destro, sono abituato a giocare a destra, ma posso farlo anche a sinistra”.

