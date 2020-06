De Ligt: “Ronaldo è molto esigente e ci spinge sempre a dimostrare di essere all’altezza”

Il difensore olandese della Juventus, Matthijs De Ligt, ai microfoni di Tuttosport ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “E’ un professionista stupefacente. Il migliore della sua generazione, uno dei migliori giocatori di sempre. E’ un enorme esempio per i giovani come me, non che in questa Juventus manchino esempi, ma lui è davvero particolare. Provo sempre a migliorare il mio modo di giocare guardandolo, anche negli allenamenti è pazzesca l’intensità che ci mette e ti chiedi se ha davvero 35 anni. Esigente? Certo che lo è. Vuole vincere sempre e per vincere devi avere ottimi compagni. E noi vogliamo dimostrargli che siamo all’altezza, quindi sì, è esigente, ma forse sarebbe meglio dire stimolante.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC