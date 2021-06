De Ligt risponde a Van Basten: “Le sue sono critiche costruttive, mi serviranno per crescere”

In mattinata erano state rivelate alcune dichiarazioni di Marco Van Basten, leggenda del calcio olandese, che criticava la scelta di De Ligt di giocare in Italia, visto che non lo ha visto migliorato da quando ha iniziato la sua avventura alla Juventus.

Poco fa è arrivata la risposta, intelligente, del giovane bianconero, che giustamente ha chiuso la querelle ammettendo come le critiche, quando arrivano da grandi campioni, sono sempre costruttive.

Queste le sue parole: “Solo le lodi non vanno bene. Dobbiamo ancora migliorare, ci stiamo lavorando. Le critiche di Van Basten? Non è il primo a farlo ma ne sono felice, quando a parlare è uno come il signor Van Basten, sono contento, perchè sono sempre critiche costruttive, mi serviranno per crescere. Parla anche di comunicazione, ci stiamo davvero lavorando e possiamo fare di meglio”.

Foto: Twitter uff. Juve