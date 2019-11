De Ligt risponde a Kluivert: “Non mi sono affatto pentito di aver scelto la Juve”

Matthijs De Ligt risponde a Patrick Kluivert. L’ex attaccante di Ajax e Barcellona, pochi giorni fa aveva dichiarato: “Secondo me si è pentito della sua scelta di andare alla Juventus”. Pronta la replica del difensore bianconero ai microfoni della stampa: “Sapevo che, con quello che mi hanno pagato, mi avrebbero guardato con una lente d’ingrandimento e tutto sarebbe peggiorato dopo la partita contro il Napoli. Ma sono contento di come sta andando, sto facendo sforzi per migliorare sempre di più. Io pentito di essere andato alla Juventus? Chiaramente no, affatto. Quella di Kluivert è solo una supposizione”, ha detto De Ligt.

Foto: Twitter ufficiale Juventus