De Ligt, primo gol in bianconero e uomo derby: “Serata speciale. Mano? Non era rigore”

Primo gol in bianconero per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, a segno nel derby della Mole, ha permesso alla Juve di battere il Toro 1-0 e di riportarsi in vetta alla classifica di Serie A. Al termine del match, lo stesso De Ligt ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice, innanzi tutto perché la partita era molto importante dopo la vittoria dell’Inter, poi il gol l’ha resa speciale. Il tocco di mano? Io avevo la mano attaccata, il braccio stretto e non era rigore. Quando arrivi in un nuovo club devi adattarti, penso che stia andando bene i ragazzi mi hanno accolto bene e sento di crescere partita dopo partita. Il rapporto con Higuain e Ronaldo? Molto buono, sono compagni fortissimi che ti parlano molto. Oggi poi Higuain mi ha anche fatto l’assist”, ha chiuso De Ligt.

⚪⚫ Primo gol in bianconero di Matthijs de Ligt e la @juventusfc si aggiudica il #DerbyDellaMole per 1⃣-0⃣, tornando in vetta alla classifica di @SerieA. pic.twitter.com/maP84DjUGJ — La UEFA (@UEFAcom_it) November 2, 2019

https://twitter.com/juventusfc/status/1190747487860117504

Foto: Twitter ufficiale Uefa