De Ligt: “Manca esperienza? Sono giovane ma ho già giocato 250 partite. L’assenza di Ronaldo inizialmente si è fatta sentire”

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato nel post partita ai microfoni di SkySport: “Ho sentito cosa ha detto il mister. Capisco a cosa si riferisce quando parla di esperienza, siamo giovani di età ma ad esempio io ho già giocato 250 partite in prima squadra e penso che noi cresciamo quando giochiamo tante partite. Le gare come oggi sono importanti. Abbiamo vinto, abbiamo preso più esperienza…Bisogna migliorare tanto ma l’importante sono i tre punti”. Su Cristiano Ronaldo: “Cristiano è uno che fa sempre gol, è un attaccante che sfrutta tutte le occasioni. Questo a inizio stagione ci è mancato, ma piano piano stiamo trovando chi segna. McKennie, Dybala…La nostra squadra ha bisogno di aiuto da parte di tutti, non abbiamo il bomber da 30 gol. Penso che stiamo migliorando”.

FOTO: twitter juventus