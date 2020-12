De Ligt: “Mai pentito di aver scelto la Serie A. Pirlo? Era un mio idolo”

Intervistato da The Athletic, Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo approdo in Serie A e cosa ha imparato in questo primo anno e mezzo di Juventus. Queste le sue parole: “È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che la Serie A fosse il campionato migliore per me: non mi sono mai pentito della scelta e sono contento”.

Pirlo un punto di riferimento: “Quando avevo 15 anni giocavo a centrocampo. Ero un numero 6 e i miei modelli erano due: Sergio Busquets e Pirlo. Futuro da Primo Ministro olandese come dice Raiola? Non è la mia ambizione. Mi sto concentrando solo sul mio calcio. E’ questo ciò che amo”.