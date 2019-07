De Ligt, l’Ajax non lo convoca per il ritiro e conferma: “Niente ritiro per possibile trasferimento”

Matthijs de Ligt è sempre più vicino alla Juventus. Il difensore olandese non è stato convocato per il ritiro in Austria dell’Ajax come confermato dal club. “Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell’Austria a causa di un possibile trasferimento”. Un altro indizio del possibile approdo del calciatore in maglia bianconera. Il calciatore è atteso a Torino nelle prossime ore.