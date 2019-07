De Ligt, la Juve conta fino a 75 (milioni). Entro domenica…

De Ligt e la Juve: storia di un matrimonio annunciato. Dopo aver raggiunto l’intesa totale con Mino Raiola, il club bianconero è disposto ad accontentare l’Ajax arrivando ai famosi 75 milioni chiesti dalla società olandese. Sarebbe una base fissa da 65-67 milioni, il resto bonus. Il Psg è fuori, il Barcellona ogni tanto prova a informarsi ma ha intuito che non ci sono margini di manovra. Nel prossimo weekend l’Ajax si trasferirà in Austria per proseguire la preparazione, quello può essere il momento giusto per liberare De Ligt. E per Sarri, ovviamente, è indispensabile poter contare sul gioiello olandese prima della partenza per la tournée.

Foto: Twitter ufficiale Ajax