De Ligt-Juve, tempistica rispettata: entro sabato per chiudere. E l’Ajax…

Matthijs De Ligt viaggia spedito verso la Juve. Confermata anche la tempistica: due giorni fa vi avevamo raccontato che la fumata bianca era prevista entro sabato, senza andare oltre come ha chiesto lo stesso Raiola all’Ajax. E ora dall’Olanda arrivato importanti conferme: secondo il “De Telegraaf”, la Juve ha alzato l’offerta cash a 67 milioni di euro (con la possibilità di sfondare il muro dei 70 con i bonus); la volontà del club bianconero – si legge – è infatti quella di annunciare l’arrivo di De Ligt entro il prossimo weekend e, in particolare, nella giornata di sabato, quando l’Ajax partirà per il ritiro austriaco e quando Cristiano Ronaldo farà ritorno a Torino dalle vacanze.

Foto: Twitter ufficiale Ajax