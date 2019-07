De Ligt-Juve, l’ora delle visite. Già domani…

Manca solo l’ufficialità, poi Matthijs De Ligt sarà un nuovo giocatore della Juve. Come raccontato da Sportitalia alle ore 22, il Golden Boy olandese arriverà a Torino già nella serata di domani: il classe ’99, ormai ex Ajax, sosterrà le visite mediche con il club bianconero nella giornata di mercoledì, mentre per giovedì sarebbe stata fissata la presentazione ufficiale con la consueta conferenza stampa. Un’operazione da 75 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, un colpo di assoluto spessore per la difesa di Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Ajax