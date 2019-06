De Ligt-Juve, crollano le quote dei bookmakers. Rispetto a sabato…

Matthijs De Ligt e la Juve, tre notti fa vi abbiamo riportato le indiscrezioni provenienti dall’Olanda (in particolare dall’autorevole “De Telegraaf”) che annunciavano il sorpasso bianconero nella corsa al centrale dell’Ajax, in precedenza accostato con forza a Barcellona e Psg. In pochi giorni si sono ribaltate le carte in tavola anche per quanto riguarda i bookmakers: rispetto a sabato, quando la Juve era data a 17,00, la quota sul trasferimento a Torino di De Ligt è crollata a 1,20. Di contro, la quota sul Psg è salita da 1,80 a 12,00, mentre il Barcellona è passato da 6,50 a 13,00. Ad inseguire i bianconeri ora c’è lo United, ma comunque a distanza notevole (7,00). Un altro indizio da non sottovalutare…

Foto: Twitter ufficiale Ajax