De Ligt-Juve: ci siamo! Nuove e definitive conferme dall’Olanda. Tempistica rispettata

Entro il fine settimana, avevamo raccontato. E si viaggia velocemente così per Matthijs De Ligt alla Juve. Poco fa sono arrivate nuove e definitive conferme dal Telegraaaf: siamo ormai allo cambio di documenti per una cifra che – tra parte fissa e bonus – dovrebbe attestarsi sui 75 milioni. Siamo allo scambio dei documenti, De Ligt è stato esentato dalla partenza dell’Ajax per il ritiro in Austria. Sarri lo aspettava proprio entro questo fine settimana, in modo da poterlo portare in tournée, passaggio essenziale per farlo inserire velocemente nei nuovi schemi Juve. De Ligt-Juve, siamo in pieno conto alla rovescia.

Foto: twitter ufficiale Ajax