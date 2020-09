De Ligt impaziente: “Spero di recuperare al più presto”

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui esprime tutta la sua impazienza per tornare a calcare i campi da gioco. Assente nel testo odierno contro il Novara per infortunio, queste le sue parole: “Buona l’ultima partita prima dell’inizio della stagione per i ragazzi. Spero di recuperare più velocemente possibile per entrare a far parte del team al più presto!”.

Foto: Twitter Juve