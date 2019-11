De Ligt il muro: la Juve ora può lucidare il suo gioiello

Una prestazione di spessore. De Ligt in chiara crescita, una notizia attesa e che giustifica un po’ per volta il grande investimento della Juve. In casa dell’Atalanta una performance importante, probabilmente la migliore della stagione. Un paio di gol salvati, almeno uno, temperamento e stile, ecco il De Ligt che tutti in casa bianconera stavano aspettando. E ora la Juve può lucidare il suo gioiello, costato tantissimo.

Foto: Juventus Twitter