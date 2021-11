De Ligt: “Il Chelsea molto forte in ripartenza, dobbiamo stare compatti. Rinnovo? Ora non ci penso”

Matthijs De Ligt ha parlato prima della partita di domani contro il Chelsea. Ecco le parole del difensore bianconero in conferenza stampa: “Queste partite sono molto belle da giocare, domani è fondamentale che stiamo compatti. Il Chelsea è una squadra con grande qualità, sono molto forti in ripartenza. Dobbiamo stare tranquilli, essere duri. Fare quello che è normale per la Juve. Giochiamo per il primo posto in Champions ed è molto importante per noi, per diventare primi nel gruppo. Guardiamo partita per partita, ora ce ne sono tante“.

Sul ritiro: “Dopo il ritiro abbiamo capito cosa bisogna fare per essere Juventus, dobbiamo stare duri in campo, dobbiamo morire in campo e dobbiamo saper soffrire. Contro Fiorentina e Lazio ho visto questo spirito ed è importante“.

Sul rinnovo: “Adesso no non ci penso, adesso sono concentrato sulle partite da giocare. Siamo in difficoltà e dobbiamo concentrarci solo sul campo, siamo a novembre e per noi in questo periodo conta solo essere concentrati“.

foto: Insagram personale De Ligt