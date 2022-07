de Ligt, giorno di visite con il mercato che incombe

Giorno di visite per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è presentato per i controlli di routine nel bel mezzo del mercato abbastanza infuocato per lui. Poco meno di due mesi dopo le voci che lo volevano addirittura a un passo dal rinnovo, fiducia e ottimismo. Intanto, quasi due mesi dopo non ha rinnovato. E poi i prossimi giorni saranno infuocati perché il Bayern, dopo l’irruzione a sorpresa anticipata il primo luglio, potrebbe presentare una proposta quasi irrinunciabile. A quel punto spetterà alla Juve decidere.

Foto: twitter Juve