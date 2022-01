Brutta notizia per la Juventus in vista della Supercoppa di mercoledì contro l’Inter: Allegri dovrà rinunciare a De Ligt per squalifica. Nel match contro la Roma il centrale olandese è stato espulso per doppia ammonizione e non sarà così disponibile per il derby d’Italia che varrà il primo trofeo della stagione.

FOTO: sito Juventus