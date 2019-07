De Ligt: “E’ uscita una notizia secondo la quale non sono stato comprato da un club per il mio peso, è ridicolo!”

Matthijs De Ligt, per una volta, va all’attacco. Il difensore centrale olandese della Juventus, intervistato da Voetbal International, ha commentato tutte le voci precedenti al suo passaggio in bianconero, non senza polemiche: “Ogni giorno veniva fuori qualcosa di diverso e di nuovo. E’ uscita addirittura una notizia per la quale un club non mi avrebbe comprato perché mio padre è grasso e a me sarebbe successa la stessa cosa in futuro. E’ ridicolo!”. Il classe 1999 ha parlato anche del mancato trasferimento al Psg e di Raiola: “I soldi non sono mai stati importanti nella mia scelta, chi mi conosce sa che non mi fanno andare in una o in un’altra squadra. Tutti hanno la propria opinione e io la rispetto, ma alcune cose, in realtà, sono state dette in modo molto superficiale. Raiola? E’ molto esperto, in Olanda tutti parlano bene di lui, ha un’immagine positiva. Non mi interessa cosa dicono gli altri, ma cosa è meglio per me”.

