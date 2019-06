De Ligt e il Psg, la ricostruzione (da ieri mattina) dei principali siti francesi

Saranno le settimane di Matthijs De Ligt. Da giorni ne sono certi in Spagna (dal Mundo Deportivo a Marca), che hanno svelato come il difensore e capitano dell’Ajax presto avrebbe sciolto le ultime riserve sulla sua prossima destinazione. Il Barça, come confermato nelle scorse ore dal diretto interessato, non sembra più la destinazione più gradita al talento classe ’99. Non solo: già negli ultimi giorni il club catalano si era allontanato a causa delle richieste al rialzo da parte dell’entourage del ragazzo. Ecco perché gli altri top club si sono nuovamente inseriti con forza, su tutti il Psg pronto ad accontentare sia l’Ajax e che De Ligt a suon di milioni. In Francia, da ieri mattina (martedì), i principali siti di riferimento per il mercato del club di Al-Khelaifi (da Le Parisien a Le 10 Sport) parlavano di un Psg in forte pressing su De Ligt, un’operazione che potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra Leonardo e il procuratore Mino Raiola. Ma non è tutto: il Psg, secondo la stampa locale, avrebbe già messo sul tavolo una proposta da 80-85 milioni per il cartellino più un ricco ingaggio (vicino ai 10 milioni) al calciatore. Ecco perché ora il club di Al-Khelaifi è balzato in pole per De Ligt.

Foto: Twitter ufficiale Ajax