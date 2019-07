De Ligt: “Da sempre affascinato dai difensori italiani”

In un’intervista per la tv ufficiale dell’Ajax, il nuovo acquisto della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato del campionato italiano e in particolare dei difensori. “Sono stato sempre affascinato dal modo in cui gli italiani difendono, ci sono tanti calciatori che per me sono un modello: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea e potrei citarne tanti altri. Sono innamorato di come difendono gli italiani”.

Foto Sito Ufficiale Juventus