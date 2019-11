De Ligt: “Crisi personale? Ho segnato nel derby e giocato bene col Milan”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha commentato, dal ritiro della Nazionale olandese, i suoi primi mesi in bianconero, respingendo le critiche piovutegli addosso: “È stato solo un momento. Contro il Milan ho fatto una bella gara e nel derby ho segnato il gol vittoria. Sono stato contento di averlo deciso io, è un momento. Rivalità con De Vrij? Lottiamo in campionato, ma in Nazionale siamo amici. Se deve giocare lui, glielo concedo. E se devo giocare io, lui lo concede a me. Stiamo spesso insieme, Milano è a solo un’ora di distanza da Torino. Mi piace avere qualcuno nelle vicinanze per parlare in olandese”.

Foto: Juventus Twitter