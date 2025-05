de Ligt: “Crediamo in Amorim, i frutti del suo lavoro li vedremo l’anno prossimo”

31/05/2025 | 18:11:04

Matthijs de Ligt, difensore del Manchester United, ha parlato alla BBC, soffermandosi sulla stagione amara del Manchester United e anche personale.

Queste le sue parole: “Amorim? Ho avuto molti allenatori nella mia carriera e lui è uno dei più facili con cui parlare per un giocatore. È molto attento ai dettagli. Prima di firmare con nuovi giocatori guarda innanzitutto alla cultura, a cosa deve cambiare e cosa può essere migliorato per far diventare il club una realtà migliore. Dalla prossima stagione vedremo di più in questo senso. Penso che voglia costruire una squadra composta da giocatori uniti, che lottino l’uno per l’altro e che riescano a dare il massimo con ciò che hanno. Forse prima avevi i giocatori migliori, ma non eri una squadra”.

Foto: Instagram Manchester United