De Ligt: “Con Sarri andiamo verso il calcio totale degli olandesi”

Sempre ai microfoni di Tuttosport, Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri: “Un tattico. Molto attento a quell’aspetto e con un’idea di calcio estremamente precisa. Vuole costruire dal basso, giocare un calcio tecnico, più o meno come ero abituato all’Ajax. In fondo puoi dire che è molto ‘olandese’, anche se rimane forte la sua italianità. Si potrebbe dire che lui è la via italiana al calcio totale degli olandesi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC